Bodrumun kapılarına dayandılar. Bodrumlular yine camlarının arkasından olanları izliyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, ilçeye akın etti. İlçeye son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Milas Havalimanı yurt içi uçuşlarında ek sefer sayısı 50'ye yükseltildi.

Kilometrelerce uzunlukta olan araç kuyruklarının Bodruma giriş yapması saatleri buluyor. Tatilin etkisiyle beraber 200 binlik nüfusun 4 katının çıkarak 1 milyonu aşması bekleniyor.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Güvercinlik Uygulama Noktası'nda hem trafik hem asayiş bakımından denetim yaptı.



CEP YAKAN LAHMACUN FİYATLARI

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bayram kapsamında polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Bu kapsamda toplamda 86 araç, 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. 'Sıkıntısız bir şekilde bayram süresi geçiririz' dedi.



Çit, her gün yaklaşık 70 bin aracın giriş yaptığını, bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması, nüfusun ise 1 milyonu geçmesi beklendiğini belirtti.

Otellerdeki doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu söyleyen Çit, Bodrum'da ayrıca lahmacun fiyatları 140 TL’den başladığını ve Bodrum'un çoğu yerinde fiyatlar makul seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

OTELELRDE SON DURUM

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Yardımcısı Alişir Şahin "Bayramın gelmesiyle Bodrum'da bir coşku, bir heyecan başladı. İster istemez iç pazarda, Anadolu'da, her yerdeki ilgi alaka bu bayramda da aynı şekilde devam ediyor. Şu anda otellerimiz yüzde 90-95 bandında dolmaya başladı. Özellikle bu noktada yabancı turistlerin olduğu oteller, dış pazar desteklerler yüzde 95 oldu.” ifadelerini kullandı.