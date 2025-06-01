Bodrum FK ile Beşiktaş 2. randeuvda!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle aldığı 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galip gelerek 3. olma şansını devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp, aynı saatte başlayacak karşılaşmada Samsunspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek.

BODRUM FK İLE BEŞİKTAŞ 2. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bodrum FK ile Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain, yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Kartal'da uzun süredir takımdan ayrı olan Bahtiyar Zaynutdinov'un da forma giymesi beklenmiyor.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.