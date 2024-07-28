Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti

Kaynak: İHA
Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti

Bursa'da 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonucu 72 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Faik Yorgun (72) adlı vatandaşın evinde uyuduğu sırada tüp yangına sebep oldu.

aw256212-01.jpg Tüp kaynaklı yangından çıkan alevler, kısa süre içinde Yorgun'un yattığı yatağa sıçradı. Bodrum katta çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alınırken, Faik Yorgun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yorgun'un cansız bedeni nöbetçi savcının incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi.

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Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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