Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin nüfusu Kurban Bayramı tatili sebebiyle 1 milyona ulaştı. İlçede adım atacak yer kalmadı.

Yerli turistlerin Bodrum'da geçirdiği Bayram tatili, Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillere büyük bir akınla başladı. İlçeye üç gün içinde tam 250 bin araç giriş yaparken, artan turist sayısıyla birlikte adım atacak yer kalmadı.

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Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatili de 9 güne uzadı ve Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı.

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Arefe günü ilçeye giren araçlar yüzünden kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayramın ilk gününde trafik biraz rahatlamış olsa da sahiller tıklım tıklım oldu. Oteller %95 doluluk oranına ulaşırken, günübirlik kiralık evler de tamamen doldu. Bodrum'da bayram tatili adeta doruk noktasına ulaştı.

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