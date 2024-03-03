Bodrum sokakları çamura bulandı. İsale hattı patladı yollar göle döndü

Kaynak: İHA
Bodrum sokakları çamura bulandı. İsale hattı patladı yollar göle döndü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni su ana isale hattı patladı. Olay nedeniyle bir araç mahsur kalırken yollar göle döndü.

Bitez Mahallesi’nde patlayan hatlar, yeni hat çekilerek duktil borularla değiştirilmişti. Hatlar bu hafta içerisinde devreye alındı. Yeni döşenen hatlarda bugün bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından tonlarca su büyük bir tazyikle yola akarken bir otomobil çukura girdi. Mahsur kalan otomobil güçlükle kurtarılabildi. Patlaktan çıkan tonlarca su, Şah Caddesi'ndeki birkaç işletmeyi de bastı. Durumun haber verilmesi üzerine su kesilirken bölgede Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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