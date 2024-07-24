Bodrum'a Fransız stoper

Süper Lig'in yeni takımı Sipay Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil beyazlı kulüp, Fransa'nın Metz takımında oynayan 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkati çeken, savunmada kale olma özelliği taşıyan Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Herelle, geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıktı.