Bodrum'da 36 kaçak göçmen botlarda yakalandı

Kaynak: İHA
Bodrum'da 36 kaçak göçmen botlarda yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 19’u çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-15 görüntüledi devreye Sahil Güvenlik Botları girdi. 19'u çocuk 36 kaçak göçmen botlardan alınarak, karaya çıkarıldı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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