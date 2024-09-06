Bodrum'da 36 kaçak göçmen botlarda yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-15 görüntüledi devreye Sahil Güvenlik Botları girdi. 19'u çocuk 36 kaçak göçmen botlardan alınarak, karaya çıkarıldı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.