Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 1

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 2

Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 3

Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 4

Bu arada, trafik ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında görev yapan polisler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 5

Bodrum'da dün akşam başlayan trafik yoğunluğu da devam ediyor.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 6

Bayram tatiline gelenler nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 7


İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 8

Öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 9

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğünce bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 10

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri de öğle saatlerinden itibaren Bodrum üzerinde uçuş yaparak trafik yoğunluğunu gözlemledi.

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Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı 11
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