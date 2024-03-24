Bodrum’da gazeteciler iftarda bir araya geldi

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri buluştu.



Ramazan ayının maneviyatına dikkat çekerek birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirten Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, “Dayanışma içerisinde Bodrum’da omuz omuza birlik beraberlik içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Böylesi anlamlı bir ayda gazeteci dostlarımızla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

