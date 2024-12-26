Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum-Turgutreis karayolu kenarında istinat duvarı çöktü. Yıkılan taş ve kayalar ilçe merkezine giden bir otomobile çarptı. Araçta bulunan kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Bölgeye ekipler yönlendirildiler.

Ortakent Mahallesi Bodrum-Turgutreis karayolu kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yıkılan taş ve kayalar, ilçe merkezi istikametine giden bir otomobile çarptı. Araçtakiler kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Olay sonrası karayolunun bir şeridi trafiğe kapandı. İhbarın ardından polis, zabıta, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleriyle Muğla 911 gönüllüleri olay yerine geldi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

İlçe merkezine giden araçlar için trafik akışı Ortakent Köyiçi'nden verildi. Kayaların çarptığı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Yoldaki taş ve toprak kaldırılırken enkaz altından bir aracın çıkmaması sevindirdi.

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

Bodrum’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapandı

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