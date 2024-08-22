Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik Ekipler, iki ayrı botla Yunanistan'a doğru hareket geçen kaçak göçmenleri yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos saat 00.45’te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18’i çocuk, 40 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.35’te Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 1’i çocuk, 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

kacak-gocmenan.jpg

gocmen333.jpg

Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın Yaşam
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca Gündem
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü Spor
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü
Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti Gündem
Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?' Yaşam
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?'
Dolar yeni zirveyi gördü Ekonomi
Dolar yeni zirveyi gördü
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Gündem
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü