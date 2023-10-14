Bodrum’da kamyonun çarptığı motosikletli kadın öldü

Bodrum’da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü 2 çocuk annesi Menekşe Algan, hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Bodrum’da kamyonun çarptığı motosikletli kadın öldü

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı, aileye başsağlığı diledi.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 16:00 sularında Bodrum Akçaalan Mahallesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi’nde Menekşe Algan yönetimindeki 48 VG 920 plakalı motosiklet, aynı yöne giden ve sollamaya çalışan 48 AIC 381 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu devrildi. Motosikletten düşen Algan’ın üzerinden kamyonun tekeri geçti.

Kaza sonrası ne oldu?

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Algan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Algan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine akın etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da olay yerine gelerek bilgi aldı ve aileye başsağlığı diledi. Kamyon sürücüsü T.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamyon sürücüsünün alkollü olup olmadığı, kaza anında hız limitini aşıp aşmadığı ve sollama kurallarına uyup uymadığı araştırılıyor. Ayrıca, kaza anının güvenlik kameralarına yansıyıp yansımadığı da inceleniyor.

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