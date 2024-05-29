Bodrum’da mahalle sakinlerine huzur vermiyorlar

Aynı sokakta geçen hafta da polisle aranan bir kişi arasında kovalamaca yaşanmıştı.

23 Mayıs gecesi, Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki üç katlı bir binanın uzun süredir boş olan ikinci katında, aranan kişilerin de bulunduğu bazı şahısların ev sahibinin bilgisi dışında yaşamaya başladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polislerin geldiğini fark eden bir kadın ve çeşitli suçlardan aranan bir erkek, balkondan atlayarak yan binaların bahçelerine kaçtı. Olayda bir kişi gözaltına alınırken, 23 Mayıs sabaha karşı aynı ikamete tekrar birilerinin geldiği ihbarı üzerine polis yeniden bölgeye kontrollerde bulundu.

Aynı sokakta bir hafta içinde ikinci olay

Dün sabah erken saatlerde, güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirsiz iki kişinin siyah bir otomobille bölgeye geldiği görüldü. Şahıslardan biri geçen hafta polis baskınına uğrayan evin kapısını kontrol etti. Ardından, ağızlarında sigara ve rahat tavırlarla yan taraftaki binanın bahçesine giren iki kişi, bir süre bahçede vakit geçirdikten sonra içerideki sırt çantasını alıp bölgeden uzaklaştı.

Sabah uyandıklarında etraftaki çamurlu ayak izlerini fark eden ev sakinleri, içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu sırt çantasının kaybolduğunu gördü. Bir hafta içinde ikinci kez benzer bir olayı yaşayan mahalle sakinleri, şüpheli şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini talep etti.