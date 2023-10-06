Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu

Bodrum'da su krizi artık felaket sayılabilecek bir noktaya ulaştı. İlçeye su veren iki baraj kurudu. Uzmanların açıklamasına göre önce su sonra elektrik kesintileri meydana gelecek.

KAYNAK: İHA
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu

Turizmin göz bebeği Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su bitti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Ceyhun Özçelik, “Acil durum eylem planı için geç kalıyoruz” dedi.

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Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 8’lik su oranına gerileyip, seviye su alma ağzının altına düşünce, Milas Geyik Barajı'ndan su alınmaya başlandı.

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Geyik Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 13'e kadar düştü. Kısa bir süre içerisinde Geyik Barajı'ndaki suyun da bitmesiyle birlikte Bodrum'un susuz kalacağı öngörülüyor.

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Bu durum karşısında yetkililer ise Bodrum’da yaşayanları mağdur etmeyeceklerini açıkladı. Kısa bir süre içerisinde Bodrum’da su kesintilerinin başlayacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu durum karşında kimseyi mağdur etmeyeceğini açıkladı.

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Geyik Barajı'ndaki suyun bitmesiyle birlikte enerji sıkıntısının da ortaya çıkacağı termik santrallerde su kaybından dolayı elektrik üretiminde sıkıntı olacağı öngörülüyor.

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Bodrum önce su daha sonra elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak.

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