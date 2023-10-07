Son yağışlar da umut olmadı. İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul genelinde yaz boyunca süren kuraklık barajlardaki su seviyesini ciddi derecede düşürmüştü. Geçtiğimiz hafta yağan sağanak yağış barajlardaki su seviyesini bir nebze artırdı diye sevinirken İSKİ yaptığı açıklamada barajlardaki su seviyesinin 23.50'den yüzde 23.22'ye indiğini açıkladı.

BARAJ SEVİYESİ YÜZDE 22.4'TEN 23.50’YE ÇIKMIŞTI

Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber yağışların ardından gelmişti. Yüzde 22.4 olan baraj seviyesi 23.50 leri görmüştü.

BARAJ SEVİYESİ YİNE DÜŞTÜ

Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, beş günde düşen yağışla bir nebze de olsa yükseldi. 23.50'ye kadar çıkan doluluk oranı son iki günde yaşanan gerileme ile yüzde 23.22'ye indi.

İSKİ'DEN UYUARI

İSKİ'den ise konuyla ilgili olarak açıklama gelirken İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.