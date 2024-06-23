Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere ilçe genelinde 8 gün boyunca yoğun bir temizlik çalışması yürüterek 9 bin 400 ton atık topladı. Bu miktar, bayram öncesine göre %33 artışa tekabül ediyor.

Bodrum'da bayram tatili boyunca nüfus yoğunluğu oldukça arttı. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, sahiller ve mesire alanları turistlerle doldu taştı. Bu yoğunluk, beraberinde çöp sorununu da getirdi.

Bodrum Belediyesi, artan çöp miktarına karşı 340 personel ve 169 araçla saha çalışması yürüttü. Ekipler, ilçe genelinde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirerek çöp yığınlarını ortadan kaldırdı.

Bayram tatili boyunca Bodrum'da toplanan atık miktarında önemli bir artış gözlemlendi. Günde ortalama 150 ton olan bahçe atığı miktarı, bayramda %33 artarak 200 tona yükseldi. Evsel atık miktarında da artış yaşanarak günlük ortalama 690 tondan 975 tona çıktı.

Kurban Bayramı tatilleri, turistik destinasyonlarda çöp sorununun daha da belirginleşmesine neden oluyor. Bodrum'da yaşanan bu durum, atık yönetimi ve çevre koruma konusundaki önemi bir kez daha vurguluyor.