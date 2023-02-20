20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bodrum'da tekneler alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iskelede bağlı 2 teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 2 teknede ağır, 2 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:08
Takip Et

Bodrum'da tekneler alev alev yandı

Bodrum'da tekneler alev alev yandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, sabaha karşı Bitez Limanı’nda bağlı bir teknede yangın başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan taraftaki tekneye sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının tekrar başlama ihtimaline karşı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yangında 2 teknede ağır hasar, yan taraftaki 2 teknede hafif hasar meydana geldi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
3
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
4
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
5
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
7
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.