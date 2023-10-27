Bodrum’da tüm camilerde yağmur duası edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde birkaç hafta önce barajların kurumasıyla birlikte su sorunu yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda ilçedeki bütün camilerde yağmur duası edildi.

KAYNAK: İHA
Bodrum’da tüm camilerde yağmur duası edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık bir ay önce barajların kurumasıyla birlikte ilçe susuzluğa mahkum oldu. Yaklaşık 1 aydır süren susuzluğun ardından bugün Cuma namazının ardından Bodrum’daki 91 camide cemaatle beraber yağmur duası yapıldı

Bodrum ilçesinin içme suyunu karşılayan Mumcular Barajının kurumasıyla, Milas’ta bulunan Geyik barajında su temin edilmeye başlanmıştı. Geyik barajının da kurumasıyla birlikte Bodrum susuzluğa mahkûm oldu.

Muğla Su ve kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından açılan kuyulardan ilçeye su gelmeye başladı. Zaman zaman su kesintileri yaşayan Bodrum’da su kesintileri ciddi anlamda artmaya başladı.

Bunun üzerine Bodrum Belediyesi su deposu dağıtmaya başladı, oteller havuzların boşaltılmaması, yeşil alanların sulanmaması konusunda adımlar atıldı. Suların tasarruflu kullanılması için belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

CAMİLERDE YAĞMUR DUASI EDİLDİ

İklim krizinden dolayı barajlardaki su seviyesinin tamamen kuruduğu barajlar için Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Cuma namazı ardından cemaatle birlikte yağmur duası yapıldı.

Müftü Kapancı merkezi sistemden tüm camilerde aynı anda dua okudu.

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