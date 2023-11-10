Bodrum'da Türklerin ev alması artık hayal. Metrekare fiyatları uçtu gitti

Bodrum...Türkiye'nin turizm merkezlerinin en önemlilerinden biri...Gel gör ki, artık Bodrum'da ev sahibi olmak hayal ötesine geçti. Metrekare fiyatları 370 bin lirayı bulan villalar bile var. Bu fiyatlara kim Bodrum'da ev veya villa alabilir. Lüks Semtlerde Konut M2 Birim Fiyatları

Emlak Uzmanı, Ayşe Aydın Tunca, muhteşem deniz manzaraları, tarihi zenginlikleri ve benzersiz doğal güzellikleriyle ünlü olan Bodrum’un konut piyasasını mercek altına aldı. Tunca, Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Gümüşlük ve Torba’nın en lüks semtler olduğunu belirterek, m2 birim değerlerinin 25 bin ila 370 bin TL arasında değiştiğini açıkladı.

Ayşe Aydın Tunca, Bodrum'un cazibesini artıran faktörlerden birinin de şehrin lüks semtleri olduğunu belirterek, “Bodrum’un lüks semtleri Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Gümüşlük ve Torba.” dedi.

İşte bu semtlerde konut fiyatları...

YALIKAVAK

Bodrum Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Yalıkavak, Bodrum'un en gözde lüks semtlerinden biri. Tunca'ya göre, Yalıkavak Mahallesinde lüks konut m2 birim değerleri 180.000-250.000TL/m2 aralığında değişkenlik gösteriyor. Yalıkavak Mahallesi genelinde 2+1 tipte dairelerin satış fiyatları ise 15.000.000-25.000.000TL aralığında el değiştirmekte. Villaların fiyatları ise 45 Milyon-75 Milyon TL aralığında. Anlayacağınız bu fiyatlar Türklere çok uzak.

TÜRKBÜKÜ

Bodrum'un en popüler lüks semtlerinden biri olan Türkbükü'de fiyatlar öyle bir uçmuş ki yanına yaklaşmak zor. Emlak Uzmanı Ayşe Aydın Tunca'ya göre Türkbükü Mahallesinde lüks konut m2 birim değerleri 200.000-250.000TL/m2 aralığında değişkenlik göstermekte. Türkbükü Mahalesinde 2+1 ve 3+1 tipte dairelerin denize sıfır veya manzara yönünden fiyatları 25 Milyon-35 Milyon TL aralığında güzükürken, bölge genelinde müstakil yapıda villaların fiyatları ise 80 Milyon ile 120 Milyon lira arasında değişmekte.

GÖLKÖY

Bodrum’da Göl Mahallesi, bölge genelinde Gölköy olarak bilinmekte. Bodrum'un lüks semtlerinden biri olan Gölköy'de konut ve villa fiyatlarına yaklaşmak güç gözüküyor. Gölköy Mahallesinde denize sıfır prestijli sitelerde konut m2 birim değerleri 300.000-400.000TL/m2 aralığında değişkenlik göstermektedir. Bu bölgede denize sıfır 2+1tipte rezidanslar 110 Milyon ile 130 Milyon TL aralığında, villalar ise 350 Milyon ile 370 Milyon lira arasında değişiyor.

GÜMÜŞLÜK

Gümüşlük Mahallesinde lüks konut m2 birim değerleri 100 Milyon ile 150 Milyon lira arasında alıcı buluyor. Ama bu alıcılar kim acaba. Gümüşlük Mahallesi genelinde 2+1tipte dairelerin fiyatları ise 8 Milyon ile 12 milyon TL aralığında.

TORBA

Torba, Bodrum'un sakin ve lüks bir semt olarak öne çıkar. Torba-Kaynar Mevkide, genel olarak Bodrum İlçesinin en önemli lüks otellerinin yer aldığı bir semt. Sahil kullanımı ve doğa manzarası ile Torba tatilciler için vazgeçilmezi. İşte o vazgeçilmez semte konut m2 birim değerleri 100 Bin lira ile 150 bin lira arasında değişiyor.

KİRALAR DA UÇTU

Bodrum’da bu lüks semtlerin 2023 yılında 2+1 dairelerin aylık kirası senelik kiralamada ortalama 25.000-40.000 TL, villaların kira bedeli ortalama aylık 150.000-250.0000 TL olduğu belirtiliyor.