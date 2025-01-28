Bodrum'da vicdanları sızlatan olay

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce dünyaya gelen bebeğin bakımını üstlenmek istemeyen annesi Ö.Y., bebeğini Milas'taki kadın arkadaşına bıraktı.

Aradan zaman geçmesine rağmen bebeği almayınca kadın anneye ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın, bebeği Bodrum'daki dedesine teslim etti. Yaşlı olması nedeniyle bebeğe bakamadığı öğrenilen dedenin ihbarı üzerine bebek önce Bodrum Devlet Hastanesine, ardından da ambulansla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Yaşanan olay vicdanları sızlatırken, anne Ö.Y.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.