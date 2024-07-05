Bodrum'da VIP minibüs ile göçmen kaçakçılığı: 4 tutuklama

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen ve VIP minibüs ile göçmen taşıyan 8 şüpheli ise jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04.00 sularında Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde gerçekleşti. İHA tarafından Fener mevkisinde kaçak göçmen olduğu tespit edildi ve Sahil Güvenlik ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler, 25 kaçak göçmeni yakalayarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise İHA görüntülerini inceledikten sonra kaçak göçmenlerin VIP minibüs ile bölgeye taşındığını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu nokta tespit edilerek operasyon düzenlendi. Jandarma, şüphelilerin bir kısmını minibüste, bir kısmını da araç çevresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Mert Yiğit Y., Mehmet Y., Bekir S. ve Burak K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.