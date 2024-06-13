Bodrum'dan Leros Adası'na İDO seferleri başladı

Turgutreis Mahallesi'ndeki gümrük sahasından hareket eden İDO'nun "Marmara" adlı gemisi, 150 yolcusuyla Leros'a ulaştı. Haftada üç gün sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde planlanan seferlerin ilkinde, yolcular adada belediye yetkilileri tarafından düzenlenen bir törenle karşılandı. Bazı yolcular, "kapıda vize" uygulaması ile giriş yaparken, misafirlere pasaport kontrolünün ardından çeşitli ikramlar ve halk dansları gösterileri sunuldu.

İDO Satın Alma Müdürü Abdullah Kirazoğlu, gemideki yolcular arasında bulunan şarkıcı Fedon ile müziğe eşlik ederek kısa bir süre dans etti. Yolcular, Leros'ta tarihi ve turistik yerleri gezerek alışveriş yapma fırsatı buldu.

Kirazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki deneyimlerini Ege Denizi'ne taşımak amacıyla haftada üç gün Leros'a seferler başlattıklarını belirtti. Ayrıca, haftanın iki günü Kalimnos ve iki günü de Patmos olmak üzere Turgutreis'ten yeni seferler düzenleyeceklerini duyurdu. "Amacımız ticareti ve karşılıklı dostluk ilişkilerini artırmak. Marmara Denizi'ndeki yolcu memnuniyetimizi Ege Denizi'nde de sağlamak istiyoruz," dedi.

İlk seferde, otelciler ve seyahat acenteleri yetkililerinin de yer aldığı yolculukta, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması hedeflendi.