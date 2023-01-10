Bodrum-Datça feribot seferlerine hava muhalefeti engeli

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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