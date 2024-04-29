Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün Almanya'ya giderek Dortmund başkanıyla bir görüşme yapacak. Toplantının gündem maddesi Nuri Şahin olacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Hasan Arat’ın, İnönü Stadı’nın genişletilmesi konusunda Borussia Dortmund’un Başkanı Watzke ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak görüşmenin bomba konusu, Nuri Şahin’in geleceği oldu.

Watzke; Şahin’in, Dortmund için de teknik direktör adayı olduğunu ve Edin Terzic’in ayrılmasıyla gelecek sezon yerine geçebileceğini belirtti. Ancak Şahin’in tercihine saygı duyacaklarını ve kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Başkan Arat’ın bu akşam Almanya’ya hareket edeceği ve Dortmund profesyonelleriyle stadın modernizasyonu hakkında görüşeceği bildirildi. Özellikle tribünlerin dönüşümü üzerine bilgi alacak Arat, ardından Dortmund-PSG maçının heyecanını yerinde yaşayacak.

En önemlisi, Arat’ın Münih’e geçmeden önce Nuri Şahin ile kahvaltıda bir araya geleceği ve yapılacak görüşmenin her iki taraf için de pek çok soruyu yanıtlayacağı bekleniyor. Beşiktaş ve Şahin arasındaki bu önemli buluşma gelecek projeler için belirleyici olabilir.

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