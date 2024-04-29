Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi

Su baskınları ve sel felaketleri, özellikle şiddetli yağışların etkisi altında kalan bölgelerde sıkça yaşanan doğal afetler arasında yer alıyor. Son olarak, Medine'de yaşanan şiddetli sağanak yağmur sonrası meydana gelen sel, bir kişi tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, yağmur sularının yolları, araçları ve binaları bastığı, insanların sel sularıyla mücadele etmeye çalıştığı görülüyor. Sel sularının şiddeti, çevredeki her şeyi sürükleyip götürürken, çevredeki insanlar da suyun etkisi altında kalmamak için çaba gösteriyorlar.