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Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Dyorex Boluspor'u 4-1 yendi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 23:25
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Bodrumspor Boluspor'a deplasmanda fark attı

Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
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Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, Bolu'da Dyorex Boluspor'a fark attı.

Maçın 40. dakikasında Gökhan Aslan'ın golüyle yenik duruma düşen Bodrmuspor ikinci yarıda coştu.

Konuk ekip Kenan Özer'in (penaltıdan) ve Gökdeniz Bayrakdar'ın 3 golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çilimli

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayamba (Dk. 58 Melih Okutan), Bregu (Dk. 71 Berk Yıldız), Oulare, Onur Ulaş, Gökhan Alsan (Dk. 71 Landel), Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90 Balde), Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Eray Ataseven), Ndlovu

Bodrumspor: Diogo Sousa, Hakan Özmert (Dk. 77 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Celal Dumanlı), Omar İmeri (Dk. 77 Erdem Çetinkaya), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Erkan Değişmez), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Koray Kılıç), Cenk Şen

Goller: Dk. 40 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Kenan Özer (penaltıdan), Dk. 57, 65 ve 73 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Bregu, Dk. 48 Onur Ulaş (Dyorex Boluspor), Dk. 80 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)

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