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Bodrum'da Altay yağmura tutuldu

Bodrumspor sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:47
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Bodrumspor-Altay: 2-0

Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, Bodrum İlçe Stadında karşılaştığı Altay takımını 2-0 mağlup etti.

Ege ekibine 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Kenan Özer ve 51. dakikada Bökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan ve maçı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Gökdeniz Bayrakdar, çıktığı 5 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

Bodrumspor'da ilk golü kaydeden Kenan Özer ise bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 8 gol ve 3 asiste ulaştı.

Ege ekibine deplasmanda mağlup olan Altay'da kötü gidişat devam etti. Siyah-beyazlı takım ligde 7 maçtır kazanamıyor.


 

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