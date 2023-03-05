﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, Bodrum İlçe Stadında karşılaştığı Altay takımını 2-0 mağlup etti.

Ege ekibine 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Kenan Özer ve 51. dakikada Bökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan ve maçı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Gökdeniz Bayrakdar, çıktığı 5 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

Bodrumspor'da ilk golü kaydeden Kenan Özer ise bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 8 gol ve 3 asiste ulaştı.

Ege ekibine deplasmanda mağlup olan Altay'da kötü gidişat devam etti. Siyah-beyazlı takım ligde 7 maçtır kazanamıyor.



