Bodrumspor'dan Yaren leylekli paylaşım

Süper Lig’in 28. Haftasında Çaykur Rizespor ve Bodrumspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Rizespor’un 10 kişi tamamladığı mücadeleden Bodrumspor 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

"BAHAR GELDİ"

Bu sonuçla Bodrumspor, maç fazlasıyla 30 puan oldu ve 15. sıraya yükseldi. Jose Morais ile 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken gol yemedi. Bodrumspor maçın ardından "Bahar geldi" notuyla Morais ve Yaren leylekli bir paylaşımda bulundu.