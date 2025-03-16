Bodrumspor'dan Yaren leylekli paylaşım

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Bodrumspor'dan Yaren leylekli paylaşım

Çaykur Rizespor deplasmanın 2-0 kazanan Bodrumspor Jose Morais ve Yaren leylekli bir paylaşım yaptı.

Süper Lig’in 28. Haftasında Çaykur Rizespor ve Bodrumspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Rizespor’un 10 kişi tamamladığı mücadeleden Bodrumspor 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

"BAHAR GELDİ"

Bu sonuçla Bodrumspor, maç fazlasıyla 30 puan oldu ve 15. sıraya yükseldi. Jose Morais ile 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken gol yemedi. Bodrumspor maçın ardından "Bahar geldi" notuyla Morais ve Yaren leylekli bir paylaşımda bulundu.

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