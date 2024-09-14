Bodrumspor’un tribün lideri silahla vuruldu

Düzenleme: Kaynak: Bodrum Olay
Bodrumspor’un tribün lideri silahla vuruldu

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor’un tribün liderlerinden Doğan Yıldırım silahla vuruldu. Yıldırım’ın ayağından vurulduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor’un tribün liderlerinden Doğan Yıldırım, taraftar grubu Asi Tayfa’ya ait dernek binasında çıkan olayda silahla vuruldu.

Bodrum Olay gazetesinde çıkan habere göre, H.A.K. ve E.K. adli iki kişiyle münakaşa eden Doğan Yıldırım daha sonra bu kişilerin fiziki saldırısına uğradı. E.K.’nin Doğan Yıldırım’ın kafasına sopayla vurduğu öğrenildi. H.A.E’de sopa darbesiyle yere düşen Doğan Yıldırım’ın ayağına ateş etti.

Derhal hastaneye kaldırılan Bodrumspor tribün lideri Doğan Yıldırım’ın ayağına isabet eden kurşunun çıkarıldığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bu arada saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

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