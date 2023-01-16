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Bodrum'un çehresi değişiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinin gözde bölgelerinden Turgutreis, 34 bin 500 metrekarelik modern bir yaşam alanına kavuşuyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:17
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Bodrum'un çehresi değişiyor

Bodrum'un çehresi değişiyor
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ANKA'da yer alan haberde, Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyi yerinde inceleyen Başkan Ahmet Aras’a Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Meclis Üyesi Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri eşlik ederken; Fen İşleri Müdürü Özgür Şahin, projenin işleyiş süreci ve detayları ile ilgili Başkan Aras’ı kapsamlı olarak bilgilendirdi.

Turgutreis’te yaşayan vatandaşlar için bir yaşam alanı haline dönüştürülecek olan projede meydan düzenlenmesi ile belediye mülkiyetinde bulunan iş merkezinin cephe düzenlemesi çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında meydan ve yeşil alan ağırlıklı olmak üzere iş merkezi, sosyal donatı alanları, kafe ve restoranlar ile spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği alanlar bulunacak.

Proje alanı içerisindeki tüm yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenmesi planlanırken dere düzenlemesi, zemin kaplamalarının yenilenmesi ile birlikte toplamda yaklaşık 34 bin 500 metrekare alana sahip bir proje olması hedefleniyor.

Başkan Aras, çalışmaları inceledikten sonra Turgutreis’te yaşayan vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların önerileri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Aras, ilgili birim müdürleriyle bahsi geçen konuların ve sorunların çözümü için temasa geçti.

Başkan Ahmet Aras, Turgutreis’te gerçekleştirilecek kapsamlı çalışma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Büyük bir alanı kapsayan çalışmalarımız, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde sürüyor. Çalışmaları titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bittiğinde Turgutreis’te yaşayan vatandaşlarımız ve buraya gelen misafirlerimiz, güzel bir yaşam alanına kavuşacak. Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarını bugün burada gerçekleştirmeyi uygun gördük. Vatandaşlarımızla da buluşarak onların öneri ve taleplerini dinledik. Halkımızla iç içe olmak ve onlarla yüz yüze iletişime geçmek bizlerin görev ve sorumluluklarına yön vermede çok etkili oluyor. Onların fikirlerini önemsiyoruz. Bu nedenle Bodrum yaşayanlarıyla daha sık bir araya gelmek için planlamalar yapacağız.”

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