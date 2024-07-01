Boeing'den 8,3 milyar dolarlık satın alma

Düzenleme: Kaynak: AA
Boeing'den 8,3 milyar dolarlık satın alma

ABD'li uçak üreticisi Boeing, parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

ABD'li Boeing şirketi yeni bir satın almaya gitti. Şirket, Spirit AeroSystems'in satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın hisse başına 37,25 dolar değerle yaklaşık 4,7 milyar dolara sağlandığı ifade edildi. Spirit Spirit AeroSystems'ın net borcunu da içeren toplam anlaşma değerinin ise yaklaşık 8,3 milyar dolar olduğu aktarıldı.

UÇAK PARÇALARI ÜRETEN FİRMAYI ALDILAR

Merkezi Kansas'ta bulunan Spirit AeroSystems, Boeing uçakları için parçalar üretiyor.

ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Boeing'in ürettiği "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, ABD'de 5 Ocak'ta havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Analistler, bu olay sonrası eleştirilerin hedefinde olan Boeing'in, söz konusu alımla kalite sorunlarını ortadan kaldırmayı umduğunu ifad ediyor.

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