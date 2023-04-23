Boey dengeyi getirdi

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 3-3'lük beraberliği sağladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içindeki topu kafayla indirdi ve Sacha Boey, İcardi'nin dokunamadığı topu penaltı noktası yakınından ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, Sacha Baeu'in golüyle skoru Karagümrük karşısında 3-3'e taşıdı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 3-3'lük beraberliği sağladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içindeki topu kafayla indirdi ve Sacha Boey, İcardi'nin dokunamadığı topu penaltı noktası yakınından ağlarla buluşturdu.