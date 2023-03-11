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Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'in talipleir artıyor. Newcastle United'ın ardından Marsilya da Boey'e talip oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:37
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Boey'e Fransız kancası

Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
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Ligde yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da başarının mimarlarından Sacha Boey'in talipleri artıyor.

TALİPLERİ ARTIYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerun asıllı Fransız sağ beke Newcastle United'ın ardından Marsilya da teklif götürmeye hazırlanıyor. 

YÖNETİM SERVET İSTEYECEK
Sarı-kırmızılı kulüp ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için en az 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istendiği belirtildi. Öte yandan Cimbom'un da başarılı ismin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak istediği öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Boey 2 asist katkısı verdi.

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