﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor

Ligde yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da başarının mimarlarından Sacha Boey'in talipleri artıyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerun asıllı Fransız sağ beke Newcastle United'ın ardından Marsilya da teklif götürmeye hazırlanıyor.

YÖNETİM SERVET İSTEYECEK

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için en az 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istendiği belirtildi. Öte yandan Cimbom'un da başarılı ismin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak istediği öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Boey 2 asist katkısı verdi.