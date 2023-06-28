Boğa kamyonetten düştü

Başakşehir’de büyükbaş bir kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınınca kaza kaçınılmaz oldu. Boynundan araca bağlı hayvan yere düşerken o anlar kameraya yansıdı.

Boğa kamyonetten düştü

İHA'nın haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi.

Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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