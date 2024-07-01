Boğa sahibini öldürdü

Kaynak: AA
Boğa sahibini öldürdü

Isparta Eğirdir'de 52 yaşındaki Muhammet Alçı’ya boğa saldırdı. Yaşanan saldırı sonucu Alçı hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuzlayıp ezdiği 52 yaşındaki Muhammet Alçı hayatını kaybetti.

Ağılköy köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Muhammet Alçı (52) hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda bir boğanın saldırısına uğradı.

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BOYNUZLAYIP EZDİ

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, daha sonra hayvanın ayaklarının altında ezildi.

Alçı'nın eşi yaşanan olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Alçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemeden sonra cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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