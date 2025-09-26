Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında hapis istemi

Tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuk Savaş programının bir bölümünde yayınlanan konuşmalara istinaden soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz 23 Eylül'de tutuklandı.

Başsavcılık, Soydemir ve Akgündüz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN DİYALOG

Programda "'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?" sorusuna "Olsun ben milf seviyorum abi" yanıtının verildiği bir şaka yapılmış, İstanbul Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık soruşturmaya "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstermiş, Soydemir ve Akagündüz hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

