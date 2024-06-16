Boğanın boynuzundan son anda kurtuldu

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlıklar sahiplerine saldırdı. Pasinler Ovası'nda kaçan boğaya kurban yakalama timleri üç uyuşturucu attı. İşte o iğneler bile boğayı durduramadı. Hedefinde sahibi vardı.

Pasinler Ovası Uzunahmet Mahallesi'nden Pasinler Ovası'nda Fırat Karasu'nun boğası kaçınca kaçan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen görevliler, üç uyuşturucu iğne attığı boğa saldırganlığı devam etti. Hedefinde sahibi vardı.

Boğa, sahibinin peşini bıramadı tam üç kez boynuzlarıyla saldırmak istedi. İğnelerin etkisiyle bile sakinleşmeyen boğa saldırdığı sahibi, boynuz darbelerinden son anda kurtuldu

Boğa, ilk boynuz darbelerinden kurtulan Karasu'ya ikinci saldırısını gerçekleştirdi. Bağlı olduğu halatlarla kontrol altına alınamayan boğanın üçüncü saldırısı üzerine Karasu, yerde yuvarlanarak kurtuldu.

İğnelerin etkisiyle sakinleşen boğa daha sonra kesilmek üzere götürüldü.