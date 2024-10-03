Boğazda büyük tehlike. İki gemi çarpıştı birinin dümeni kilitlendi

İstanbul Boğazı’nda az kalsın büyük bir facia yaşanıyordu. Üsküdar açıklarında iki gemi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklendi. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda römorkun sevk edildiği açıklandı.

Dümeni kilitlenerek kıyıya doğru sürüklenen gemiye kıyı emniyetinin müdahale ettiği duyuruldu. Kaza anı anbean kameralara yansırken, kazada can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

AZ KALSIN YALILARA ÇARPACAKTI!

İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında gerçekleşen kazada, bir geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu kaydedildi.

BATUM’DAN SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ!

Batum’dan Suudi Arabistan’a gitmek için yolda olan 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyahat eden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında kaza yaptı. Kazaya karışan gemilerin Ahırkapı’ya çekilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir” ifadelerini kaydetti.