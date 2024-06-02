Boğaz'da korku dolu anlar. Bütün ekipler seferber oldu

İçerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle mendireğe çarptı. Şiddetli çarpmadan sonra hasar alan teknedekiler yardım çağrısında bulundu.

Gelen ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarmama ekipleri hemen harekete geçti. Hızlı bir şekilde teknenin yerini tespit edip olay yerine varan ekipler, teknede bulunan 10 kişiyi kurtardı.

Arama kurtarma çalışmasını yürüten Kıyı Emniyeti'ne ait Harem Tahlisiye Botu, tekneye ulaştığında teknenin batmak üzere olduğu belirtildi. Kaza anında teknede bulunan 10 kişi, ekipler tarafından tahlisiye botlarına nakledilip kıyıya çıkartıldı. O sırada kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonrasında olası bir faciadan şans eseri yara bile almadan kurtulan 10 kişinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sağlık ekiplerinin olur vermesinden sonra kazazedeler polis ekiplerince evlerine götürüldü.

Mendireğe çarpan teknedeki kazazedeleri burunları bile kanamadan kurtarmayı başaran Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaşanan talihsiz kaza sonrasında "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" açıklanmasında bulundu.