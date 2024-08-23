Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı. Bu gücü kimden aldığı ortaya çıktı

Üsküdar’da dünyanın en değerli bölgelerinden birisi olarak kabul edilen Vaniköy’deki villa inşaatı dün en çok konuşulan konulardan birisi olmuştu. Söz konusu villa inşaatı çivi çakmanın dahi imkansız olmasına rağmen ek yapıların yapılmasının ortaya çıkmasının ardından İBB ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti.

Boğazdaki esrarengiz villanın inşaatı devam ediyor. Kim bu güçlü adam?

ESRARENGİZ VİLLA KANKANIN ARKADAŞININ ÇIKTI

Sosyal medyada görüntülerinin yayılmasının ardından dün en çok konuşulan konuların başında gelen villa inşaatı sonrasında bakanlık, İBB ve bakandan art arda açıklamalar gelmişti. Vaniköy’deki kaçak inşaatın dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramovic’e ait olduğu ortaya çıktı. Villanın, Rus Devlet Başkanı Putin ile arasının iyi olduğu bilinen Abramovic’in sahip olduğu ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada “Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI. İBB KAÇAK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Boğazdaki kaçak villanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve tespit üzerine inceleme başlatıldığını ve uyarı yazsının da İBB’ye gönderildiğini açıkladı.

İBB ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçak villa inşaatı hakkında 16 Ağustos tarihinde işlem yapıldığını ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na konu hakkında bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Adnan Oktar'ın el konulan arazisine yapılan kaçak villaya inşaat iznini kimin verdiği belli oldu. Rus oligarka satıldığı ortaya çıktı

ESKİ SAHİBİ ADNAN OKTAR

Söz konusu villanın Abramovic öncesinde şu anda cezaevinde olan Adnan Oktar’a ait olduğu öğrenildi.

ABRAMOVİC AVUKATI ÜZERİNE KAYDETMİŞ

İBB tarafından yapılan açıklamada Vaniköy’deki villanın Rus Milyarder Abramovic’e ait olduğu ancak tapunun Rus milyarderin değil de Türk avukatının üzerine olduğu aktarıldı.

GÜCÜNÜ KİMDEN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dünyanın en değerli arazilerinden birisi olan ve çivi çakılmasının dahi mümkün olmadığı Vaniköy’de, var olan villaya ek yapıların inşa edilmesi cesaretinin nereden alındığı dünün en merak edilen konuları arasında yer alıyordu.

Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Rus Oligark’ın Putin’in yakın arkadaşlarından birisi olduğu yinelenince “Kankanın arkadaşı” söylemi de kullanılmaya başlandı.

BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU

Gelişmelerin üst üste geldiği yaşandığı esrarengiz villa hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Boğaz'daki kaçak inşaatı durdurduğu bilgisi geldi.

ABRAMOVİC KİMDİR?

Rus oligark Abramovic’in Chelsea kulübünün eski sahibi olması ve 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar Amerikan dolar serveti ile dünyanın en zengin 120’inci kişi olması ile tanınıyor. İngiltere’nin yaptırım kararı aldığı Abramovic, Chealsea’yı satmak zorunda kalmıştı.