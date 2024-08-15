Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum yönetimi görevine iade edilen profesörü 1 gün sonra görevden aldı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cem Say, nisan ayında üniversite yönetimi tarafından görevden alındı. Say’a iletilen yazıda üniversite yönetiminin yaptığı atamalara karşı çıktığı için görevden alındığı belirtildi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kayyum' olarak nitelenen üniversite yönetiminin ‘paraşüt’ olarak tabir edilen yöntemle yaptığı atamalara karşı çıktığı ve üniversite yönetimi aleyhine dava açtığı için görevinden alındığını söyledi. Say, işini iyi yaptığı için görevinden alındığını belirtti.

Prof. Dr. Say, göreve meslektaşlarının oyları ile seçildiğine dikkat çekerek görüştüğü hukukçuların bile duruma anlam veremediğini söyledi.

Göreve iade için dava açan Prof. Dr. Say için mahkemeden temmuz ayında karar çıktı. Mahkeme Prof. Dr. Cem Say’ın görevine iade edilmesine karar verdi.

Tarihler 13 Ağustos’u gösterdiğinde Boğaziçi Üniversitesi yönetimi Say’ın görevine iade edildiğini bildirdi. Ancak aradan 1 gün geçtikten sonra çarpıcı bir gelişme yaşandı. Prof. Dr. Say aynı gerekçelerle bir kez daha görevden alındı. Prof. Dr. Say yaptığı açıklamada pes etmeyeceğinin altını çizdi.