Boğaziçi'nde kayyum rektör eylem yapılan alana 'gübre' döktürdü!

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör, hocaların eylem yaptığı alana gübre döktürdü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1377 gündür süren direnişin 197. haftasında, üniversitede yaşanan gelişmeler, öğrencilerin talepleri ve akademik etkinlikler çeşitli protestolarla devam ederken skandal bir olay yaşandı.

HAYVAN GÜBRESİ DÖKÜLDÜ

Tuna Tuğcu, çime hayvan gübresi atılmayacağı bilgisini verip, "Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor" dedi.

Tuğcu, gübre döken şahısların hocalara, "Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz" dediğini aktardı. Tuğcu, "Akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler" dedi

Tuğcu'nun X hesabından şu paylaşımda bulundu:

Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız? Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. @MNaciinci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor.