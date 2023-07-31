Boğazına kalem kapağı kaçan bebek yoğun bakımda

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evde boğazına kalem kapağı kaçan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Boğazına kalem kapağı kaçan bebek yoğun bakımda

Cizre ilçesinde evde oynadığı sırada kardeşiyle çarpışıp nefes darlığı çeken 1 yaşındaki Muhammed Yakup Alto, yakınları tarafından Doktor Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede, durumunun kötü olması nedeniyle entübe edilen Muhammed Yakup’a röntgen çekildi. Röntgen görüntülerinde, boğazında yabancı cisim olduğu tespit edilen talihsiz bebek, ilk müdahalenin ardından daha teşekküllü olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cismin akciğerlere kadar inmesi üzerine, bebek için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Hazırlıkların ardından kısa sürede ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, küçük bebeği alarak, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi. Burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan bronkoskopi işlemi ile bebeğin akciğerindeki cisim çıkarıldı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, çıkarılan yabancı cismin kalem kapağı olduğu ifade edildi. Bebeğin tedavisi devam ediyor.

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