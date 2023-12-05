Boğazınız ağrıyorsa bunlara dikkat

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı farkı özellikle sonbaharda hasta olma riskini artıyor. Bu dönemde her ne kadar hasta olmaktan itina ile kaçınsak da, soğuk algınlığına dayalı hastalıklara maruz kalmadan edemiyoruz. Bu hastalıkların en başında gelen boğaz ağrısı ise adeta sonbaharın korkulu rüyası.

Peki boğaz ağrısına ne iyi gelir yada boğaz ağrısından korunmanın yolları nelerdir? İşte, boğaz ağrısı için 7 doğal çözüm;

Tuzlu ve karbonatlı gargara yapın

Tuz ve karbonat boğazı temizliyor ve mikroplardan arındırıyor. Bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız gargarayı dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygulayarak hem ağız içerisindeki mikropları önemli ölçüde azaltabilir, hem de boğazınızı yumuşatabilirsiniz. Ancak hazırladığınız karışımı ağız içinde sadece çalkalamak yerine, mutlaka başınızı geriye doğru yatırarak gargara yapmalısınız. Bu şekilde karışımı bütün boğaz bölgesine uygulamış olacaksınız. Gargara yaptıktan sonra karışımı yutmamaya özen gösterin.

Bol bol ılık su için

Bol bol su tüketmek vücudun, dolayısıyla havayollarının nemli kalmasını sağlıyor. Bu sayede de ağız kuruluğunu önlüyor, boğazdaki tahrişi azaltıyor, varsa mukusun daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor. Günde en az 1.5-2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Suyu oda sıcaklığında yani ılık olarak içmeye özen gösterin.

Bal, limon ve zencefilin gücünden faydalanın

Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz basit bir karışımla da boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Balın boğazı yumuşatma özelliğinden, limonun antibakteriyel özelliğinin yanı sıra içindeki C vitamininden ve toz zencefilin balgam söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz. Birkaç kaşık bal ile yarım limonun suyunu, bir çay kaşığı toz zencefille karıştırıp az miktarda ılık su ekleyin. Elde ettiğiniz karışım boğaz ağrısı için oldukça etkili bir yöntem...

Ihlamur ve adaçayı için

Boğazdaki tahrişi giderme özelliği ile bilinen ıhlamur ve adaçayını bol miktarda tüketebilirsiniz. Ayrıca ekinezya da bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artırıyor.

Yüksek sesle konuşmayın

Yüksek sesle konuşmak ve özellikle bağırmak, boğazda tahrişe ve ses tellerinde zedelenmeye bağlı ses kısıklığına yol açabiliyor. Bu yüzden özellikle soğuk havalarda sesinizi kullanırken dikkatli olmalısınız.

Öğünlerinizi küçültün

Boğaz ağrısının ardında yatan nedenlerden biri de reflü, yani mide özsuyunun ağza gelerek geçtiği yollarda aside bağlı tahrişe neden olması. Reflüyü engellemek için yatma saatinden en az 3 saat önce yeme içmeyi bırakmalı, özellikle akşam yemeğinde abartılı öğünlerden kaçınmalı ve mide asidini artırarak reflüye neden olabilecek, çay-kahve ve asitli içeceklerden uzak durmalısınız.