BOJ’dan faiz artırım kararı

Kaynak: Haber Merkezi
BOJ’dan faiz artırım kararı

Japonya Merkez Bankası, yenin ABD doları karşısındaki düşüşünü durdurmak için referans faiz oranını yüzde 0,25'e çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugünkü toplantısında politika faizini %0-%0,1 seviyesinden %0,25’e çıkardı.

Piyasa anketine katılan 49 ekonomistin sadece 11’i faiz artışı tahmininde bulunmuştu. Sadece iki para politikası kurulu üyesi karara itiraz etmişti.

BOJ ayrıca aylık tahvil alımlarının hızını azaltacağını da açıkladı. Bu veriler kapsamında, BOJ aylık tahvil alımlarını 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 3 trilyon yene (19,6 milyar dolara) indirecek.

Mevcut durumda banka, her ay bu rakamın neredeyse iki katı tahvil alımı yapıyor. Tahvil alımlarının azaltılma hızı, iki yıllık bir süre zarfında alımların yarıya indirilmesi yönündeki piyasa konsensüsünden biraz daha agresif oldu.

Bankalar tarafından gelen bu adımların 2024’te bir faiz artırımının daha yapılabileceği yönündeki beklentileri canlandırması da tahmin ediliyor.

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