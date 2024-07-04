Bölge halkı ölüm yoluna çözüm istiyor

Özellikle Yeşilköy-Dereköy çıkışında sıkça yaşanan ölümlü kazalar, bölge sakinlerini derinden etkiliyor ve güvenlik önlemleri taleplerini artırıyor.

Birçok ölümlü kazanın yaşandığı Yeşilköy-Dereköy çıkışına dönel kavşak yapılması çağrıları yükselirken, son kazada hayatını kaybeden Şakir Yağız isimli vatandaşın ölümü bölge halkını derinden sarstı.

Köylerinden bir teyzenin benzer bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirten bölge halkı, yola trafik işaretleri, trafik lambaları ve güvenlik kameraları gibi önlemlerin alınmasını istiyor. Konuyu Çorum Milletvekillerine ilettikleri öğrenilen bölge halkı, çocuklarının güvenliği için ciddi endişeler taşıdıklarını vurguluyor.

Kargı Dayanışma ve Kültür Derneği (KARDER) Başkanı Kadir İnkaya, milletvekillerine iletilen ölüm yolu sorununa acil çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Sinop yolu başlangıcının yıllardır tamamlanmayan kısmının bir an önce bitirilmesini talep ediyor. Beygircioğlu köyü ile Kargı ilçesi arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yolun gidiş yönünün tamamlanmış olmasına rağmen, geliş yönünde bulunan 5 kilometrelik bölümün yıllardır tamamlanamadığını ifade eden bölge halkı, süregelen duruma tepki gösteriyor.