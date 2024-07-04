Bölge halkı ölüm yoluna çözüm istiyor

Kaynak: İHA
Bölge halkı ölüm yoluna çözüm istiyor

Çorum’un Kargı ilçesinde, yaklaşık 10 yıl önce başlanan ancak hala tamamlanamayan yol çalışmaları bölge halkının büyük tepkisine neden oluyor.

Özellikle Yeşilköy-Dereköy çıkışında sıkça yaşanan ölümlü kazalar, bölge sakinlerini derinden etkiliyor ve güvenlik önlemleri taleplerini artırıyor.

Birçok ölümlü kazanın yaşandığı Yeşilköy-Dereköy çıkışına dönel kavşak yapılması çağrıları yükselirken, son kazada hayatını kaybeden Şakir Yağız isimli vatandaşın ölümü bölge halkını derinden sarstı.

Köylerinden bir teyzenin benzer bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirten bölge halkı, yola trafik işaretleri, trafik lambaları ve güvenlik kameraları gibi önlemlerin alınmasını istiyor. Konuyu Çorum Milletvekillerine ilettikleri öğrenilen bölge halkı, çocuklarının güvenliği için ciddi endişeler taşıdıklarını vurguluyor.

Kargı Dayanışma ve Kültür Derneği (KARDER) Başkanı Kadir İnkaya, milletvekillerine iletilen ölüm yolu sorununa acil çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Sinop yolu başlangıcının yıllardır tamamlanmayan kısmının bir an önce bitirilmesini talep ediyor. Beygircioğlu köyü ile Kargı ilçesi arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yolun gidiş yönünün tamamlanmış olmasına rağmen, geliş yönünde bulunan 5 kilometrelik bölümün yıllardır tamamlanamadığını ifade eden bölge halkı, süregelen duruma tepki gösteriyor.

aw240192-01.jpg

aw240192-02.jpg

aw240192-03.jpg

aw240192-04.jpg

aw240192-05.jpg

aw240192-06.jpg

İlgili Haberler
Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu
Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu
Son Haberler
Arkadaşına şaka yapmak istedi karşısına inek çıktı Video
Arkadaşına şaka yapmak istedi karşısına inek çıktı
Akhisar’da apartmanın çatısına yıldırım düştü Yerel Haberler
Akhisar’da apartmanın çatısına yıldırım düştü
Piknik tüpüyle LPG'li aracını çalıştıran sürücü gündem oldu Video
Piknik tüpüyle LPG'li aracını çalıştıran sürücü gündem oldu
Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi yapacağım' demiş Gündem
Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi yapacağım' demiş
Tuvaletini klozete yapan köpek görenleri şaşırttı Video
Tuvaletini klozete yapan köpek görenleri şaşırttı
Çekirdeksizini ürettiler. Avrupa'da kapış kapış gidiyor Yerel Haberler
Çekirdeksizini ürettiler. Avrupa'da kapış kapış gidiyor
Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada Gündem
Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada