Bölge halkı tedirgin! Lav akıntısı hızlandı

Kaynak: AA
Bölge halkı tedirgin! Lav akıntısı hızlandı

İtalya’ya bağlı Sicilya Adası’nda yer alan Etna Yanardığı’nda lav akıntısı meydana geldi. Yanardağda son günlerde kül püskürtme hareketliliği yaşanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

Son Haberler
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu