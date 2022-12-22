Bölge müdür yardımcısı makam odasında intihar etti

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü binasında Müdür Yardımcısı Onur Budak, bilinmeyen bir sebepten dolayı makam odasında intihar etti.
2 gün önce gerçekleşen olayda mesai arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan Budak’ın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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