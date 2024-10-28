Bolivya Devlet Başkanı Arce Morales'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin bir açıklama yapan Arce, Morales'e yönelik saldırıyı kınadığını ve sorumluların bulunması için kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtti.

Arce, "Siyasette şiddet içeren her türlü uygulama kınanmalı ve olay aydınlatılmalıdır. Sorunlar ne ölümle ne de önyargılı spekülasyonla çözülür." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, Morales'e yönelik saldırı, 2 ya da 3 kamyonette bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendi.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda Morales'e yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

MORALES'E SİLAHLI SALDIRI

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, dün sabah erken saatlerde koka üreticilerinin radyo istasyonuna katılmak üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya giderken silahlı saldırıya uğramıştı.

Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün olayda yaralandığını belirtmişti.

Saldırıdan dolayı Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." demişti.