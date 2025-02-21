Bologna'nın yıldızı Castro transfer hakkında sessizliğini bozdu

Santiago Castro, 2024 yılında Vélez Sarsfield'dan Bologna'ya transfer olmuş ve gösterdiği başarılı performansla Serie A'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelmişti. Bu sezon, 24 maçta 6 gol ve 5 asistle takımına önemli katkılar sağlamış olan Castro, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Aralarında Inter’in de olduğu kulüpler, 20 yaşındaki futbolcuya ilgisini gizlemiyor. Ancak Castro, bu ilgileri yalnızca motivasyon olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Bologna'ya katılmadan önce, Premier League kulüpleri ve Serie A’dan Fiorentina ve Genoa gibi takımlar da Castro’yu transfer etmek için çaba sarf etmişti. Ancak Castro, Bologna'ya katılmayı tercih etti. Bu kararında kulübün, futbolcuya gösterdiği samimi ilgi ve sevgiyi önemli bir etken olarak gösterdi. "Bologna, bana gerçekten çok sıcak davrandı. Di Vaio, Sartori ve Fenucci sıkça beni arayıp kontrat konuşmak yerine, nasıl olduğumu sordular. Bu, bana önemli bir fark yarattı," dedi.

INTER’E TRANSFER OLMA İHTİMALİ

Castro, Inter'in ilgisi ile ilgili olarak, takımındaki mevcut duruma odaklandığını ve yalnızca başarılarına odaklanmak istediğini belirtti. Inter’in kaptanı Lautaro Martínez ve geçmişteki efsane oyuncusu Diego Milito’nun kendisinin idolleri olduğunu belirten Castro, "Futbolu izlemeye başladığımda Milito benim idolüm olmuştu. Daha sonra Vélez'den Pratto'yla da oynama fırsatım oldu. Şimdi de Lautaro, çok büyük bir oyuncu," şeklinde duygularını paylaştı.

Inter ile ilgili spekülasyonlar hakkında fazla düşünmediğini söyleyen Castro, yalnızca Bologna'da başarılı olmak ve kulübün hedeflerine ulaşmak istediğini vurguladı. "Bologna'da çok mutluyum. Şehir, kulüp ve taraftarlar harika. Şehirde yürümeyi seviyorum, taraftarlar bana sürekli selam veriyorlar," dedi.

BOLOGNA'DA KALMAYA KARARLI

Castro, geleceği hakkında belirsizlik olduğunu kabul etse de, şimdilik Bologna'da kalmayı ve kulübün başarısı için mücadele etmeyi hedefliyor. "Futbol dünyasında hiçbir şey kesin değil. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama şunu biliyorum ki burada, Bologna'da çok mutluyum," diye ekledi.

Castro’nun açıklamaları, futbol dünyasında genç oyuncuların kulüp seçiminde sadece maddi kazanımları değil, duygusal bağlılık ve kulüp yönetiminin yaklaşımını da önemli bir etken olarak aldıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. 20 yaşındaki futbolcunun, gelecekte hangi kulüpte oynayacağı şu an belirsiz olsa da, Bologna’daki performansı ve memnuniyeti, onu Serie A’nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline getirmiş durumda.